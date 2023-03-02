Конкурс на директора НАБУ. Кравченко заявил, что не понимает оснований, на которых его кандидатура была отвергнута

Руководитель Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко, которого Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора определила недобросовестным, заявил, что не понимает оснований, на которых его кандидатура была отвергнута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кравченко в интервью УНН .

"Сегодня мне неизвестны конкретные причины и основания, почему лично я не отвечаю критериям добродетели. Понимаете, согласно критериям и методике оценки кандидатов, Комиссия должна была опубликовать не только перечень кандидатов, не соответствующих критерию добродетели, но и полное обоснование каждого кандидата. Но на сегодня никаких как официальных, так и не официальных объяснений от членов Комиссии нет", - заявил он.

Он также отметил, что предоставил полную информацию о своем финансовом состоянии, обстоятельствах жизни и т.д. Данные о себе Кравченко сопровождал предоставленными Комиссией дополнительными материалами и документами. Следовательно, претендент заявляет, что требовать разъяснений.

Тем более, что, по словам Кравченко, решение комиссии "будет препятствовать работе и службе, затрагивает мои и моей семьи законные интересы и права. Поэтому я и подал ходатайство в Комиссию, чтобы они предоставили мне полную информацию и копии всех документов относительно принятого решения".

Однако обращаться ли в суд, Кравченко пока не решил. Обжалование им решения комиссии будет зависеть от документов, которые предоставит Комиссия в ответ на его запрос.

Напомним, после последнего заседания Комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро 11 кандидатов допущены к собеседованиям по соответствию критерия компетентности.