Конкурс АРМА на управителя IDS Ukraine відбувся з грубими порушеннями, - експерт

Хто претендував на управління активами IDS Ukraine

За словами Сонюка, на конкурс АРМА з вибору управителя активами IDS подали заявки п'ять претендентів, і, на його думку, всі вони мають певні питання щодо відповідності встановленим вимогам.

Один з учасників - юридичне бюро "Пріоритас" зі статутним капіталом 1000 грн. Сонюк вважає, що це може викликати питання щодо її фінансової спроможності та тендерного досьє.

Інший учасник конкурсу - КУА "Реді-Інвест".

"А давайте чесно: згідно зі ст. 63 і 64 Закону України "Про інститути спільного інвестування" та згідно ст. 2.2 власних Статутів, компаніям з управління активами (КУА) суворо заборонено поєднувати фінансову діяльність із будь-яким іншим бізнесом! До того ж, ця "КУАшка" ще й не відрізняється ані досвідом, ані юридичною бездоганністю, ані фінансовими можливостями, чого вимагає участь у конкурсі на управління великим підприємством", - пише Сонюк.

Водночас він повідомив, що участь у конкурсі брала ще одна КУА - "Укркапітал". За словами експерта, компанію пов’язують з бізнесменом та депутатом Полтавської обласної ради Сергієм Бєлашовим.

"Навіть якщо АРМА не дивиться на те, що це знов КУА, але про яку юридичну чистоту йдеться, коли усім відомі кримінальні справи, в яких то тут, то там головні фігуранти - бізнес-структури, які повʼязують з Бєлашовим? У чому їх звинувачують? Ухилення від сплати податків, рейдерство, розкрадання коштів під час закупівель газу держкомпаніями. Неймовірно "юридично чесний конкурсант", - зазначає Сонюк.

Зауваження до інших учасників

У своєму дописі журналіст також згадує двох інших конкурсантів на управління активами "Моршинської".

Щодо м’ясокомбінату "Ювілейний" Сонюк ставить під питання відповідність учасника вимозі щодо досвіду управління іншими виробничими активами.

Ще один учасник - компанія "Альянс-D". За словами Сонюка, АРМА зазначала недостатній досвід компанії, водночас експерт звертає увагу на її зв’язок із бізнесом з виробництва води. На його думку, це може викликати питання щодо відповідності вимозі про нездійснення діяльності на конкурентному ринку.

Які претензії виникли до процедури конкурсу

Окремо експерт звернув увагу на саму процедуру конкурсного відбору. За його словами, протягом конкурсу були помітні значні процедурні порушення.

Зокрема, йдеться про спілкування учасників з організатором під час першого та другого етапів конкурсу. Сонюк стверджує, що АРМА надавала різні відповіді на запитання учасників, які, за його оцінкою, могли суперечити тендерній документації.

"Чи не здається вам, що АРМА мала за мету ввести в оману потенційних учасників - аби дехто скасував свою заявку? А іншим відповіді надавала такі, щоб вони стабільно залишилися в учасниках. Цікаво, коли АРМА буде підписувати договір управління, як там будуть прописувати важливі деталі і чим керуватися, якими саме поясненнями?", - підкреслює Сонюк.

Він також звертає увагу на процедуру кваліфікації. За словами експерта, учасники отримували зауваження через електронну пошту від одного з працівників АРМА. Водночас у положенні про порядок проведення аукціону, як зазначає Сонюк, передбачено, що зауваження від організатора мають надходити через Prozorro. За його словами, цього не відбувалося.

"Навіть за цією ознакою конкурс фактично відбувся з грубими порушеннями", - зауважив Сонюк.

Він наголосив, що фактично всі учасники пройшли кваліфікацію, хоча, на його думку, жоден не відповідає усім умовам конкурсу.

Тож, за словами експерта, буде "дивовижно", якщо кваліфікаційна комісія вважатиме конкурс таким, що відбувся, і затвердить переможцем структуру Бєлашова - КУА "Укркапітал", як дійсного і чесно та справедливо обраного АРМА управителя активами IDS Ukraine.

Що відомо про переможця конкурсу

Нагадаємо, 7 вересня відбувся конкурс на вибір управителя компанії IDS Ukraine, а переможцем визначено КУА "Укркапітал". Компанія запропонувала взяти активи в управління за мінімально можливою винагородою - 0,01% від чистого прибутку отриманих активів.

Остаточне рішення про затвердження результатів конкурсу має ухвалити АРМА після перевірки та оцінки пропозиції переможця.

Власник КУА "Укркапітал" Сергій Бєлашов був фігурантом розслідування НАБУ і САП щодо можливих махінацій із закупівлями газу для "Укрзалізниці". За даними антикорупційних органів, йшлося про можливе завдання державному бюджету збитків на 206 млн грн.

У травні 2023 року Вищий антикорупційний суд заарештував Бєлашова, після чого він вийшов із СІЗО під заставу 30 млн грн. На цей час остаточного рішення у справі немає.