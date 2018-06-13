Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Конкурс в антикоррупционный суд может составить 10 кандидатов на место, - ВККСУ

НовостиПолитика    13.06.2018 - 18:25
Фото: Сергей Козьяков (rsu.court.gov.ua)
Фото: Сергей Козьяков (rsu.court.gov.ua)

На вакантную должность судьи в конкурсе в ВСУ было 10 кандидатов

Конкурс на должности судей в антикоррупционный суд может составить 10 кандидатов на одну вакантную должность. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков.

Председатель ВККСУ отметил, что прогнозируется примерно такое же количество заявлений от кандидатов как и во время конкурса в Верховный суд Украины (ВСУ).

"Как профессионал, скажу, что не знаю. Ведь это будет специализированный суд. В мире только 20 стран имеют такие суды. Для того, чтобы сказать, сколько будет заявлений, нужно начать конкурс. Я скажу, что это будет примерно 10 кандидатов на место, например. Это реально. Да, у нас было 10 кандидатов на вакантную должность судьи в конкурсе в ВСУ. В конкурсе в суд по вопросам интеллектуальной собственности - тоже 10 кандидатов в суд", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня Козьяков сообщил, что конкурс в антикоррупционный суд начнется в ближайшие недели.

В ВККСУ объяснили, что может задержать проведение конкурса в антикоррупционный суд Закон об антикоррупционном суде в четверг вступит в силу
Теги публикации: ВККСУ, антикоррупционный суд, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь