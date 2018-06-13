Конкурс в антикоррупционный суд может составить 10 кандидатов на место, - ВККСУ

На вакантную должность судьи в конкурсе в ВСУ было 10 кандидатов

Конкурс на должности судей в антикоррупционный суд может составить 10 кандидатов на одну вакантную должность. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков.

Председатель ВККСУ отметил, что прогнозируется примерно такое же количество заявлений от кандидатов как и во время конкурса в Верховный суд Украины (ВСУ).

"Как профессионал, скажу, что не знаю. Ведь это будет специализированный суд. В мире только 20 стран имеют такие суды. Для того, чтобы сказать, сколько будет заявлений, нужно начать конкурс. Я скажу, что это будет примерно 10 кандидатов на место, например. Это реально. Да, у нас было 10 кандидатов на вакантную должность судьи в конкурсе в ВСУ. В конкурсе в суд по вопросам интеллектуальной собственности - тоже 10 кандидатов в суд", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня Козьяков сообщил, что конкурс в антикоррупционный суд начнется в ближайшие недели.