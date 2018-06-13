Конкурс до антикорупційного суду може скласти 10 кандидатів на місце, - ВККСУ

На вакантну посаду судді у конкурсі до ВСУ було 10 кандидатів

Конкурс на посади суддів до антикорупційного суду може скласти 10 кандидатів на одну вакантну посаду. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Сергій Козьяков.

Голова ВККСУ наголосив, що прогнозується приблизно така ж кількість заяв від кандидатів як і під час конкурсу до Верховного суду України (ВСУ).

"Як професіонал, скажу, що не знаю. Адже це буде спеціалізований суд. У світі тільки 20 країн мають такі суди. Для того, щоб сказати, скільки буде заяв, потрібно почати конкурс. Я скажу, що це буде приблизно 10 кандидатів на місце, наприклад. Це реально. Так, у нас було 10 кандидатів на вакантну посаду судді у конкурсі до ВСУ. У конкурсі до суду з питань інтелектуальної власності - теж 10 кандидатів до суду", - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні Козьяков повідомив, що конкурс до антикорупційного суду розпочнеться у найближчі тижні.