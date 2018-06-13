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Конкурс до антикорупційного суду розпочнеться у найближчі тижні

НовиниПолітика    13.06.2018 - 13:24
Фото: Сергій Козьяков (vkksu.gov.ua)
Фото: Сергій Козьяков (vkksu.gov.ua)

Згідно закону, буде два етапи

Конкурс на посади суддів до Вищого антикорупційного суду розпочнеться у найближчі тижні. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Сергій Козьяков.

"Конкурс для суддів до антикорупційного суду розпочнеться у найближчі тижні, не місяці. Я думаю, що розпочнеться літом. Спочатку ми маємо оголосити конкурс, ми маємо підготуватися до його етапів. Згідно закону, буде два етапи. Це іспит, там тест і виконання практичного завдання. Після цього - співбесіда, за результатами дослідження суддівського доc’є кандидата. Також буде проведено психологічне тестування. До цього ще потрібно розробити тести", - заявив Козьяков.

 Він наголосив, що Рада міжнародних експертів має бути сформована до початку етапу  проведення співбесід з кандидатами на посади суддів.

"Це досить велика організаційна робота. Я не кажу, що її важко виконати", - заявив Козьяков.

Нагадаємо, закон "Про Вищий антикорупційний суд" набуде чинності у четвер, 14 червня 2018 року. 

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Теги публікації: НАБУ, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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