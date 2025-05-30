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Конкуренція на ринку та прайс-агрегатори: учасник ринку про дієві механізми зниження цін на ліки

П'ятниця 30 травня 2025 16:44
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Конкуренція на ринку та прайс-агрегатори: учасник ринку про дієві механізми зниження цін на ліки Фото: учасник ринку розповів про дієві механізми зниження цін на ліки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Справді знизити ціни на медпрепарати може лише конкуренція на ринку і робота прайс-агрегаторів як інструменту такої конкуренції.

Про це заявив засновник сервісу Liki.ua Юрій Чертков в інтервʼю РБК Україна.

“Прайс-агрегатори на першому місці по впливу на ціну. Ми вже їх суттєво опустили. За це аптечний рітейл нас не любить, без нас ціни були б вищими, бо люди не змогли б порівнювати ціни. Ще програма "Доступні ліки" – десь 3-4%, це дуже мало. Ще паралельний імпорт міг би знизити ціни. Ручне регулювання на погляд експертів ринку – не буде ефективним, чиновники думають інакше, час покаже, як то кажуть", – підкреслює Чертков.

За його словами, конкурують за увагу споживача як цифрові сервіси з пошуку ліків, так і аптечні мережі.

"Насправді конкурують усі з усіма. Люди шукають або найкращу ціну, або сервіс, або довіру – і всі гравці намагаються цю увагу завоювати. Великі мережі аптек паралельно розвивають свої сайти і водночас присутні на агрегаторах – бо і там, і там є користувач. І це нормально. Ми не витісняємо одне одного – ми створюємо додану цінність", - зазначив Чертков.

За його словами, чим вища конкуренція, чим вона щільніша, тим нижчі ціни. Тому той факт, що всі конкурують зі всіма, – це вигідно для споживача.

"Тому дивно, що періодично виникають намагання заборонити певні сайти. Це підвищує ціни, бо це закони ринку. Все просто, закони ринку важко обманути. Знижуєш конкуренцію – підвищуються ціни. Збільшуєш регуляцію – підвищуються ціни. Все чітко", – пояснює засновник Liki.ua.

Його сервіс працює з усіма ключовими мережами аптек в Україні, які фактично покривають 80% ринку. І це вигідно як для продавців, так і для покупців.

"Ми працюємо з усіма великими мережами, за кількістю – 11 тисяч аптек до нас підключено. Головне – це підключитись до топових мереж, які займають 80% ринку. Усього в Україні близько 15–16 тисяч аптек. Ми зробили ставку на технологічність. Агрегатор лише підсилює продажі. У нас 730 тисяч відвідувань на місяць – і ці люди, врешті, приходять у реальні аптеки, в одну мережу чи іншу. Аптеки можуть розвивати і свої сайти і бути присутні на агрегаторах. Ризиків для аптек жодних, окрім додаткової покупки. Тобто виграють усі", – констатує Чертков.

При цьому порівняння цін і пошук дешевшого варіанту – це світовий тренд.

"Прайс-агрегатори – і в світі це є, і в США і в Європі. От, наприклад, в Польщі 25% відсотків через такі сервіси бронюється. І навряд чи в найближчі роки цей тренд зміниться", – резюмує автор сервісу.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року в Україні набули чинності масштабні зміни у регулюванні фармацевтичного ринку. Вони впроваджуються відповідно до рішення РНБО від 12 лютого 2024 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців", а також останніх змін до закону "Про лікарські засоби".

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