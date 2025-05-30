Конкуренция на рынке и прайс-агрегаторы: участник рынка о действенных механизмах снижения цен на лекарства

Действительно снизить цены на медпрепараты может только конкуренция на рынке и работа прайс-агрегаторов как инструмента такой конкуренции.

"Прайс-агрегаторы на первом месте по влиянию на цену. Мы уже их существенно опустили. За это аптечный ритейл нас не любит, без нас цены были бы выше, потому что люди не смогли бы сравнивать цены. Еще программа "Доступные лекарства" – где-то 3-4%, это очень мало. Еще параллельный импорт мог бы снизить цены. Ручное регулирование на взгляд экспертов рынка - не будет эффективным, чиновники думают иначе, время покажет, как говорится", - подчеркивает Чертков.

По его словам, конкурируют за внимание потребителя как цифровые сервисы по поиску лекарств, так и аптечные сети.

"На самом деле конкурируют все со всеми. Люди ищут или лучшую цену, или сервис, или доверие - и все игроки пытаются это внимание завоевать. Крупные сети аптек параллельно развивают свои сайты и одновременно присутствуют на агрегаторах - потому что и там, и там есть пользователь. И это нормально. Мы не вытесняем друг друга – мы создаем добавленную ценность", – отметил Чертков.

По его словам, чем выше конкуренция, чем она плотнее, тем ниже цены. Поэтому тот факт, что все конкурируют со всеми, – это выгодно для потребителя.

"Поэтому странно, что периодически возникают попытки запретить определенные сайты. Это повышает цены, потому что это законы рынка. Все просто, законы рынка трудно обмануть. Снижаешь конкуренцию – повышаются цены. Увеличиваешь регуляцию – повышаются цены. Все четко", - объясняет основатель Liki.ua.

Его сервис работает со всеми ключевыми сетями аптек в Украине, которые фактически покрывают 80% рынка. И это выгодно как для продавцов, так и для покупателей.

"Мы работаем со всеми крупными сетями, по количеству – 11 тысяч аптек к нам подключено. Главное - это подключиться к топовым сетям, которые занимают 80% рынка. Всего в Украине около 15-16 тысяч аптек. Мы сделали ставку на технологичность. Агрегатор только усиливает продажи. У нас 730 тысяч посещений в месяц – и эти люди, в конце концов, приходят в реальные аптеки, в одну сеть или другую. Аптеки могут развивать и свои сайты и присутствовать на агрегаторах. Рисков для аптек никаких, кроме дополнительной покупки. То есть выигрывают все", – констатирует Чертков.

При этом сравнение цен и поиск более дешевого варианта – это мировой тренд.

"Прайс-агрегаторы – и в мире это есть, и в США и в Европе. Вот, например, в Польше 25% процентов через такие сервисы бронируется. И вряд ли в ближайшие годы этот тренд изменится", – резюмирует автор сервиса.

Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине вступили в силу масштабные изменения в регулировании фармацевтического рынка. Они внедряются в соответствии с решением СНБО от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", а также последних изменений в закон "О лекарственных средствах".