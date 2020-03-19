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Конкуренция других операторов с "Укрпочтой" могла бы ускорить доставку лекарств, - эксперт

Новости » Общество     19.03.2020 - 21:08
Конкуренция других операторов с "Укрпочтой" могла бы ускорить доставку лекарств, - эксперт
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По мнению эксперта, монополия всегда ведет к ухудшению показателей

Проект постановления Кабинета министров Украины о доставке лекарственных препаратов только сотрудниками "Укрпочты" в связи с карантином в Украине может негативно отразиться на скорости доставки. Об этом написал на своей странице в Facebook директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Отметим, что проект постановления Кабинета Министров предусматривает внесение изменений в лицензионные условия на производство и продажу лекарственных препаратов. Суть нововведения заключается в том, что в периоды, когда стране эпидемия, либо после введения главой государства чрезвычайного положения, производителям лекарств разрешается торговать в режиме онлайн. Вместе с тем, документ определяет "Укрпочту", как единственную почтовую компанию, которая наделена исключительным правом доставлять медпрепараты конечным потребителям.

"В условиях критической ситуации с коронавирусом, определяющими факторами, если мы говорим о доставке лекарств, является скорость, гибкость, качество. И именно конкуренция с "Укрпочтой" других операторов рынка могла бы решить задачу оперативного, качественного снабжения украинцев медицинскими препаратами. А монополия всегда ведет к ухудшению этих показателей", - считает эксперт.

Напомним, в Днепропетровской области сегодня, 19 марта, подтвердили первые два случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Украине продолжает расти. На данный момент зафиксировано 21 положительный тест на COVID-19.

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