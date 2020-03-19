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Конкуренція інших операторів з "Укрпоштою" могла б прискорити доставку ліків, - експерт

Новини » Суспільство     19.03.2020 - 21:08
Конкуренція інших операторів з "Укрпоштою" могла б прискорити доставку ліків, - експерт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На думку експерта, монополія завжди веде до погіршення показників

Проект постанови Кабінету міністрів України про доставку лікарських препаратів тільки працівниками "Укрпошти" у зв'язку з карантином в Україні може негативно позначитися на швидкості доставки. Про це написав на своїй сторінці у Facebook директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Зазначимо, що проект постанови Кабінету Міністрів передбачає внесення змін у ліцензійні умови на виробництво і продаж лікарських препаратів. Суть нововведення полягає в тому, що в періоди, коли в країні епідемія, або після введення главою держави надзвичайного стану, виробникам ліків дозволяється торгувати в режимі онлайн. Разом з тим, документ визначає "Укрпошту", як єдину поштову компанію, яка наділена виключним правом доставляти медпрепарати кінцевим споживачам.

"В умовах критичної ситуації з коронавірусом, визначальними факторами, якщо ми говоримо про доставку ліків, є швидкість, гнучкість, якість. І саме конкуренція з "Укрпоштою" інших операторів ринку могла б вирішити завдання оперативного, якісного постачання українців медичними препаратами. А монополія завжди веде до погіршення цих показників", - вважає експерт.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області сьогодні, 19 березня, підтвердили перші два випадки коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що кількість випадків зараження коронавірусом в Україні продовжує зростати. На цей час зафіксовано 21 позитивний тест на COVID-19.

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