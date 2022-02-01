Конкурент Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" заключил новое соглашение с защитником Жоау Канселу. Он конкурирует за место в основном составе с украинцем Александром Зинченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Манчестер Сити .

27-летний Канселу поставил подпись под новым контрактом с "горожанами". Португалец может остаться на "Этихаде" до лета 2027 года. Нынешний сезон для защитника – третий в составе "Манчестер Сити".

"Нет лучшего места для игры в футбол, и это удовольствие работать здесь. Этот новый контракт означает, что теперь я могу полностью сосредоточиться на улучшении собственной игры и завоевании новых трофеев с этой командой", – заявил Канселу.



В сезоне 2021/22 защитник провел 30 матчей во всех турнирах (3 гола и 8 результативных передач). Из-за умения эффективно играть на обоих флангах обороны Жоау Канселу является конкурентом Александра Зинченко за место в основе.