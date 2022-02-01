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Конкурент Зінченка продовжив контракт із "Манчестер Сіті"

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Манчестер, Вівторок 01 лютого 2022 15:51
Конкурент Зінченка продовжив контракт із "Манчестер Сіті" Фото: Жоау Канселу (в центрі) (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Манчестер Сіті" уклав нову угоду з оборонцем Жоау Канселу. Він конкурує за місце в основному складі з українцем Олександром Зінченком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Манчестер Сіті.

27-річний Канселу поставив підпис під новим контрактом із "містянами". Португалець може залишитися на "Етіхаді" до літа 2027 року. Нинішній сезон для оборонця – третій у складі "Манчестер Сіті".

"Для гри у футбол немає кращого місця, і це задоволення працювати тут. Цей новий контракт означає, що тепер я можу повністю зосередитися на покращенні власної гри та здобутті нових трофеїв із цією командою", – заявив Канселу.


У сезоні 2021/22 оборонець провів 30 матчів у всіх турнірах (3 голи, 8 результативних передач). Через уміння ефективно грати на обох флангах оборони Жоау Канселу є конкурентом Олександра Зінченка за місце в основі.

Нагадаємо, що 15 січня "Ман Сіті" обіграв "Челсі" в АПЛ та збільшив відрив нагорі турнірної таблиці. Однак, у наступному турі команда з Манчестера зіграла внічию із Саутгемптон (1:1). Актуальний відрив – 9 очок.

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Манчестер Сити Олександр Зінченко Футбол
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