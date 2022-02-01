Конкурент Зінченка продовжив контракт із "Манчестер Сіті"

Англійський "Манчестер Сіті" уклав нову угоду з оборонцем Жоау Канселу. Він конкурує за місце в основному складі з українцем Олександром Зінченком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Манчестер Сіті .

27-річний Канселу поставив підпис під новим контрактом із "містянами". Португалець може залишитися на "Етіхаді" до літа 2027 року. Нинішній сезон для оборонця – третій у складі "Манчестер Сіті".

"Для гри у футбол немає кращого місця, і це задоволення працювати тут. Цей новий контракт означає, що тепер я можу повністю зосередитися на покращенні власної гри та здобутті нових трофеїв із цією командою", – заявив Канселу.



У сезоні 2021/22 оборонець провів 30 матчів у всіх турнірах (3 голи, 8 результативних передач). Через уміння ефективно грати на обох флангах оборони Жоау Канселу є конкурентом Олександра Зінченка за місце в основі.