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Конкурент SpaceX осуществил успешный запуск пассажирской ракеты

Техас, Четверг 14 января 2021 19:48
Конкурент SpaceX осуществил успешный запуск пассажирской ракеты
Фото: ракета компании Blue Origin (flickr.com/nasafo)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания Blue Origin заявила об успешном запуске многоразовой ракеты-носителя New Shepard с пассажирской капсулой. Ракета и капсула совершили успешную посадку.

Трансляция запуска, полета и посадки велась в YouTube.

Сначала успешные запуск и посадку осуществила ракета New Shepard, для которого этот полет был первым. Она подняла обновленную капсулу для пассажиров, которая после отсоединения от ракеты также успешно приземлилась. Внутри капсулы находился только манекен.

"Поздравляем команду Blue Origin с еще одним успешным запуском. На один шаг ближе", - говорится на странице компании в Twitter.

Напомним, компания Blue Origin, которая является конкурентом SpaceX, сегодня испытывала обновленную капсулу для пассажирских перевозок. Капсулу оборудовали новыми мониторами для экипажа, акустикой, регулированием температуры, а также гарнитурой с кнопкой для общения на каждом кресле.

Также РБК-Украина писало, что в последние дни декабря компания SpaceX начала предстартовые испытания космического корабля для полета на Марс.

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