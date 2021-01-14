ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Конкурент SpaceX здійснив успішний запуск пасажирської ракети

Техас, Четвер 14 січня 2021 19:48
Конкурент SpaceX здійснив успішний запуск пасажирської ракети
Фото: ракета компанії Blue Origin (flickr.com/nasafo)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія Blue Origin заявила про успішний запуск багаторазової ракети-носія New Shepard з пасажирською капсулою. Ракета та капсула здійснили успішну посадку.

Трансляція запуску, польоту та посадки велася в YouTube.

Спочатку успішні запуск та посадку здійснила ракета New Shepard, для якої цей політ був першим. Вона підняла оновлену капсулу для пасажирів, яка після від'єднання від ракети також успішно приземлилася. Всередині капсули перебував тільки манекен.

"Вітаємо команду Blue Origin з ще одним успішним запуском. На один крок ближче", - йдеться на сторінці компанії в Twitter.

Нагадаємо, компанія Blue Origin, яка є конкурентом SpaceX, сьогодні випробовувала оновлену капсулу для пасажирських перевезень. Капсулу обладнали новими моніторами для екіпажу, акустикою, регулюванням температури, а також гарнітурою з кнопкою для спілкування на кожному кріслі.

Також РБК-Україна писало, що в останні дні грудня компанія SpaceX почала передстартові випробування космічного корабля для польоту на Марс.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Hi-tech космосзапуск ракеты

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся