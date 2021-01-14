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Конкурент SpaceX запустит ракету с новой капсулой для пассажиров

Техас, Четверг 14 января 2021 18:12
Конкурент SpaceX запустит ракету с новой капсулой для пассажиров
Фото: запуск ракеты компании Blue Origin (spacenews.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания Blue Origin планирует запустить в суборбитальный полет многоразовую ракету New Shepard с обновленной капсулой для пассажиров. Эта компания является конкурентом SpaceX, основателем которой является Илон Маск.

Запуск ракеты New Shepard будет транслироваться на YouTube.

Сегодняшний запуск станет первым для этой ракеты, но 14-м для миссии New Shepard. Новая капсула для экипажа, которую поднимет ракета, имеет обновленный интерьер, мониторы для экипажа, акустику, регулирования температуры, а также гарнитуру с кнопкой для общения на каждом кресле.

Запуск ракеты состоится на западе штата Техас. Ракета должна подняться на определенную высоту, после чего от нее отсоединится капсула. После отсоединения капсула и ракета перейдут в свободное падение и осуществят контролируемые посадки. Весь процесс займет около 10 минут.

Трансляция запуска начнется в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, в конце декабря компания SpaceX начала предстартовые испытания космического корабля для полета на Марс.

Кроме того, в прошлом году Илон Маск рассказал, когда он планирует отправить первых людей на Марс.

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