Конкурент Лунина в "Леганесе" восстановился от травмы

Фото: Андрей Лунин (twitter.com/CDLeganes)

Украинец может снова сесть на скамейку

Голкипер "Леганеса" Иван Куэльяр восстановился от травмы и занимается в общей группе, сообщает Mundo Deportivo.

Испанец тренировался наравне со всей командой и поэтому готов к возвращению на поле в субботу против "Вальядолида".

Травму 34-летний голкипер получил в матче 12 тура Примеры против "Жироны" (0:0), тогда его на 86 минуте заменил Андрей Лунин.

Также украинец полностью провел следующий поединок чемпионата Испании против "Алавеса" (1:0).

До этого все матчи чемпионата играл Куэльяр, а Лунин выходил на поле лишь однажды в матче Кубка Испании.