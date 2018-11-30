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Конкурент Лунина в "Леганесе" восстановился от травмы

Новости » Спорт    30.11.2018 - 13:08
Конкурент Лунина в "Леганесе" восстановился от травмы
Фото: Андрей Лунин (twitter.com/CDLeganes)

Украинец может снова сесть на скамейку

Голкипер "Леганеса" Иван Куэльяр восстановился от травмы и занимается в общей группе, сообщает Mundo Deportivo.

Испанец тренировался наравне со всей командой и поэтому готов к возвращению на поле в субботу против "Вальядолида".

Травму 34-летний голкипер получил в матче 12 тура Примеры против "Жироны" (0:0), тогда его на 86 минуте заменил Андрей Лунин.

Также украинец полностью провел следующий поединок чемпионата Испании против "Алавеса" (1:0).

До этого все матчи чемпионата играл Куэльяр, а Лунин выходил на поле лишь однажды в матче Кубка Испании.

Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" выбыл до конца года Лунин пропустил два гола в дебютном матче за "Леганес"
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