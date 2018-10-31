Лунин пропустил два гола в дебютном матче за "Леганес"

Фото: Андрей Лунин (twitter.com/CDLeganes)

Украинец вышел в основе на игру Кубка Испании

Украинский голкипер испанского "Леганеса" Андрей Лунин дебютировал за свою команду. Об этом сообщает Twitter "пепинерос".

19-летний вратарь попал в стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано".

ALINEACIÓN ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán hoy el sueño de una ciudad! #LeganésRayo #CopaDelRey pic.twitter.com/wYoxpkDmqb — C.D. Leganés (@CDLeganes) October 30, 2018

Украинец пропустил пропустил два мяча (на 15 и 22 минутах). Правда, в обоих случаях голы стали следствием ударов с близкого расстояния, и прямой вины голкипера в них не было. Сам поединок завершился с ничейным счетом - 2:2.

После игры главный тренер "Леганесе" Маурисио Пеллегрино прокомментировал результат команды.

"Мы создали много моментов у чужих ворот, но пропустили два гола. Всегда непросто играть первый матч. Не стоит забывать также о матче против «Атлетико» на выходных. Футболисты держали в голове и эту игру.

Андрей Лунин находит общий язык с партнерами по команде. Он молодой голкипер и еще должен адаптироваться", - сказал Пеллегрино.