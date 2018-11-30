Конкурент Луніна в "Леганесі" відновився від травми

Фото: Андрій Лунін (twitter.com/CDLeganes)

Українець може знову сісти на лавку

Голкіпер "Леганесі" Іван Куельяр відновився від травми і займається в загальній групі, повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанець тренувався нарівні з усією командою і тому готовий до повернення на поле в суботу проти "Вальядоліда".

Травму 34-річний голкіпер отримав в матчі 12 туру Прімери проти "Жирони" (0: 0), тоді його на 86 хвилині замінив Андрій Лунін.

Також українець повністю провів наступний поєдинок чемпіонату Іспанії проти "Алавеса" (1: 0).

До цього всі матчі чемпіонату грав Куельяр, а Лунін виходив на поле лише одного разу в матчі Кубка Іспанії.