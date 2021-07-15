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Конкретных обсуждений по срокам встречи "нормандской четверки" пока нет, - Кремль

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Четверг 15 июля 2021 12:52
Конкретных обсуждений по срокам встречи "нормандской четверки" пока нет, - Кремль Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все лидеры "нормандской четверки" поддерживают идею проведения саммита. Однако конкретных обсуждений по срокам пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Россия, Украина, Франция и Германия выступают за проведение следующей встречи лидеров стран.

"Вы знаете, что все участники "нормандской четверки" говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока нет еще", - сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что пауза в работе "нормандского формата" возникла из-за Украины.

Переговоры в нормандском формате проходят на уровнях советников, глав МИД и лидеров Украины, Германии, Франции и России. Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его российский коллега Сергей Лавров избегает встречи в нормандском формате.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский выступал за привлечение США к переговорам по Донбассу.

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