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Конкретика об ужесточении карантина будет в среду, - Шмыгаль

Киев, Пятница 04 декабря 2020 10:36
Конкретика об ужесточении карантина будет в среду, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров планирует представить конкретику по ужесточению карантина в Украине в среду, 9 декабря, во время правительственного заседания. Ужесточить карантин планируют с января.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вопрос об ужесточении карантина в начале января могут поднять в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Конкретика мероприятий будет озвучена в среду на правительственном заседании", - сказал Шмыгаль.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине могут ввести с первых чисел января. Ограничения хотят усилить на три недели.

До этого источники РБК-Украина в правительстве сообщали, что усиленный карантин в Украине может быть введен с 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет.

Также Шмыгаль сообщил, что в случае усиления карантина транспорт будет работать.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили более 15 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях

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