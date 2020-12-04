Конкретика про посилення карантину буде в середу, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабінет міністрів планує представити конкретику щодо посилення карантину в Україні в середу, 9 грудня, під час урядового засідання. Посилити карантин планують з січня.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, питання про посилення карантину на початку січня можуть підняти в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

"Конкретика заходів буде озвучена в середу на урядовому засіданні", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні можуть ввести з перших чисел січня. Обмеження хочуть посилити на три тижні.

До цього джерела РБК-Україна в уряді повідомляли, що посилений карантин в Україні може бути введений з 2 по 23 січня. При цьому про тотальний локдаун мова не йде.

Також Шмигаль повідомив, що в разі посилення карантину транспорт буде працювати.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків підтвердили в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Київській областях