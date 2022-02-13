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Конькобежка Джексон принесла сборной США олимпийское "золото"

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде в Пекине состоялся финальный забег у женщин на 500 метров в конькобежном спорте.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Среди 30 участниц определялась олимпийская чемпионка.

Быстрее всего дистанцию преодолела Эрин Джексон из США. Для которой это первая олимпийская медаль в карьере. Второй результат показала японка Такаги Михо. Третьей стала Ангелина Голикова из команды ОКС.

Результаты в конькобежном спорте:

"золото" – Эрин Джексон (США) – 37,04

"серебро" – Такаги Михо (Япония) – 37,12

"бронза" – Ангелина Голикова (ОКР) – 37,21

Напомним, венгр Шаоан Лю стал олимпийским чемпионом по шорт-треку.

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