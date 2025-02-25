До Конгресу США внесли проєкт резолюції на підтримку України, - Маркарова

Вона зазначила, що члени Палати представників представили на розгляд двопартійний проєкт резолюції "Про вшанування героїчних жертв народу України через 3 роки після незаконної та неспровокованої війни президента Росії Володимира Путіна проти України 24 лютого 2022 року та про визнання жахливої ціни злочинів, які Росія скоювала проти людства, під час своєї агресії".

У преамбулі документа підкреслюється, що вторгнення Росії в Україну розпочалося у 2014 році. При цьому російський диктатор почав повномасштабну війну, щоб захопити всю територію України.

Також у преамбулі згадуються понад 100 тисяч воєнних злочинів росіян проти України, депортація українських дітей до Росії та вбивства цивільних українців, які вчиняли окупанти.

В основній частині резолюції конгресмени, зокрема, пропонують: