В Конгресс США внесли проект резолюции в поддержку Украины, - Маркарова

Она отметила, что члены Палаты представителей представили на рассмотрение двухпартийный проект резолюции "О чествовании героических жертв народа Украины через 3 года после незаконной и неспровоцированной войны президента России Владимира Путина против Украины 24 февраля 2022 года и о признании ужасной цены преступлений, которые Россия совершала против человечества, в ходе своей агрессии".

В преамбуле документа подчеркивается, что вторжение России в Украину началось в 2014 году. При этом российский диктатор начал полномасштабную войну, чтобы захватить всю территорию Украины.

Также в преамбуле упоминаются более 100 тысяч военных преступлений россиян против Украины, депортация украинских детей в Россию и убийства гражданских украинцев, которые совершали оккупанты.

В основной части резолюции конгрессмены, в частности, предлагают: