Конгрессу предлагают запретить США признавать суверенитет России над Крымом

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в американском Конгрессе под номером

"Запретить правительству США признавать претензии России на суверенитет над Крымом", - говорится в названии документа.

Текста законопроекта пока что нет на сайте Конгресса. Документ передали в комитет Палаты представителей по иностранным делам.

Если Палата представителей поддержит этот законопроект, то потом его должен будет рассмотреть американский Сенат.