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Конгресу пропонують заборонити США визнавати суверенітет Росії над Кримом

Автор: Дмитро Левицький

Представник Демократичної партії США запропонував Конгресу заборонити американському уряді визнавати суверенітет Росії над Кримом. Демократ Джеральд Конноллі вніс до Палати представників відповідний законопроект.

Про це йдеться на сайті Конгресу США.

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Відповідний законопроект був зареєстрований в американському Конгресі під номером

"Заборонити уряду США визнавати претензії Росії на суверенітет над Кримом", - йдеться в назві документу.

Тексту законопроекту поки що немає на сайті Конгресу. Документ передали в комітет Палати представників з закордонних справ.

Якщо Палата представників підтримає цей законопроект, то потім його повинен буде розглянути американський Сенат.

Нагадаємо, нещодавно американський посол виключив можливість послаблення санкцій США проти Росії за окупацію Криму.

Додамо, нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новим держсекретарем США Ентоні Блінкеном. У Держдепі розповіли, про що говорили дипломати.

Крім того, в американському посольстві обіцяли, що підтримка України з боку США залишиться непохитною під час президентства Джо Байдена.

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