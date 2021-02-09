Конгресу пропонують заборонити США визнавати суверенітет Росії над Кримом

Відповідний законопроект був зареєстрований в американському Конгресі під номером

"Заборонити уряду США визнавати претензії Росії на суверенітет над Кримом", - йдеться в назві документу.

Тексту законопроекту поки що немає на сайті Конгресу. Документ передали в комітет Палати представників з закордонних справ.

Якщо Палата представників підтримає цей законопроект, то потім його повинен буде розглянути американський Сенат.