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Конгрессу предлагают запретить США признавать суверенитет России над Крымом

Новина українською → Вашингтон, Вторник 09 февраля 2021 19:36
Конгрессу предлагают запретить США признавать суверенитет России над Крымом Фото: Конгресс США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель Демократической партии США предложил Конгрессу запретить американскому правительству признавать суверенитет России над Крымом. Демократ Джеральд Коннолли внес в Палату представителей соответствующий законопроект.

Об этом говорится на сайте Конгресса США.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в американском Конгрессе под номером HR922.

"Запретить правительству США признавать претензии России на суверенитет над Крымом", - говорится в названии документа.

Текста законопроекта пока что нет на сайте Конгресса. Документ передали в комитет Палаты представителей по иностранным делам.

Если Палата представителей поддержит этот законопроект, то потом его должен будет рассмотреть американский Сенат.

Напомним, недавно американский посол исключил возможность ослабления санкций США против России за оккупацию Крыма.

Добавим, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. В Госдепе рассказали, о чем говорили дипломаты.

Кроме того, в американском посольстве обещали, что поддержка Украины со стороны США останется непоколебимой во время президентства Джо Байдена.

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