Конгрессмены призвали Трампа расследовать применение химоружия против Навального

Фото Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей США Элиот Энгель и высокопоставленный член комитета Майкл Маккол призвали администрацию президента Дональда Трампа расследовать использование Россией химического оружия. Речь идет об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет "Голос Америки".

В своем письме к Трампу законодатели призвали администрацию ввести дополнительные санкции, если будет установлено, что против Навального было применено химическое оружие.

Также они отметили, что "Новичок" был использован в марте 2018 года при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Виновные в этом гнусном нападении должны быть привлечены к ответственности, а президент России Владимир Путин должен знать, что ему и его приспешникам не будет позволено безнаказанно нарушать международное право", - заявили конгрессмены.

Они призвали Трампа требовать от России всестороннего сотрудничества при проведении тщательного международного расследования отравления Навального под руководством Организации по запрещению химического оружия.

Ранее Трамп заявлял, что "очень рассердится", если информация об отравлении Навльного "Новичком" подтвердится.

Также Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток - 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.