ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Конгресмени закликали Трампа розслідувати застосування хімзброї проти Навального

Вашингтон, Середа 09 вересня 2020 02:28
Конгресмени закликали Трампа розслідувати застосування хімзброї проти Навального
Фото Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Инна Собора

Глава Комітету з міжнародних відносин Палати представників США Еліот Енгель і високопоставлений член комітету Майкл Мак-Кол закликали адміністрацію президента Дональда Трампа розслідувати використання Росією хімічної зброї. Йдеться про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише "Голос Америки".

У своєму листі до Трампа законодавці закликали адміністрацію ввести додаткові санкції, якщо буде встановлено, що проти Навального було застосовано хімічну зброю.

Також вони відзначили, що "Новачок" був використаний в березні 2018 року при замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері.

"Винні в цьому мерзенному нападі повинні бути притягнуті до відповідальності, а президент Росії Володимир Путін повинен знати, що йому і його поплічникам не буде дозволено безкарно порушувати міжнародне право", - заявили конгресмени.

Вони закликали Трампа вимагати від Росії всебічного співробітництва при проведенні ретельного міжнародного розслідування отруєння Навального під керівництвом Організації по забороні хімічної зброї.

Раніше Трамп заявляв, що "дуже розсердиться", якщо інформація про отруєння Навльного "Новачком" підтвердиться.

Також Трамп заявив, що підтримає зупинку реалізації російського проекту "Північний потік - 2" через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика НавальныйДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся