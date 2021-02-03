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Конгрессмены призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока-2"

Автор: Артур Родивилов

Решение суда по делу Алексея Навального вызвало резкую критику в США. Члены Сената от Республиканской партии Митт Ромни и Билл Хагерти выступили с призывом ввести санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".

Ромни заявил в Twitter, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.

Хагерти призвал президента Джо Байдена показать цену действиям Путина.

"Президент Байден должен показать, что действия Путина будут иметь последствия, путем введения обязательных двухпартийных санкций против "Северного потока-2" в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности", - написал сенатор в Twitter.

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Напомним, вчера немецкая газета Handelsblatt заявила, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2". Однако это решение примут с учетом интересов Украины.

Как писало РБК-Украина, министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен, хотя для этого нужно пройти некоторые трудности.

Кроме того, до этого в Белом доме заявляли, что Байден считает газопровод "Северный поток-2" плохим для Европы и планирует пересмотреть санкции.

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