Конгресмени стурбовані занадто слабкими санкціями США проти Ірану

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У Конгресі вважають, що адміністрація Трампа може порушити обіцянку надати "максимальний тиск" на Іран

У Конгресі США стурбовані занадто слабкими санкціями проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зокрема, конгресмени стурбовані тим, що нові санкції президента США Дональда Трампа проти Ірану, які планується ввести на початку листопада, будуть недостатньо жорсткими. У Конгресі також вважають, що адміністрація Трампа може порушити обіцянку надати "максимальний тиск" на Іран.

За словами старшого радника Фонду захисту демократії в США Річарда Голдберга, головне питання пов'язаний із можливим відключенням Ірану від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Крім того, антиіранські санкції будуть спрямовані на енергетичний і банківський сектори країни, а також на компанії у Європі та Азії, які не знизять імпорт іранської нафти.

Також в Конгресі стурбовані позицією міністра фінансів США Стівена Мнучина, який припустив в недавніх виступах, що Іран може залишитися учасником міжнародної фінансової системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США провели переговори з міжбанківською системою передачі інформації SWIFT про відключення Ірану від цієї системи. Зокрема, Вашингтон наполягає, щоб Тегеран був відключений від SWIFT як в 2012 році, до підписання ядерної угоди.

17 жовтня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 20 іранських компаній і банків.