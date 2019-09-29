В Конгрессе заявили о планах получить доступ к звонкам Трампа Путину

В Конгрессе США намерены получить доступ к содержанию телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. Об этом заявил председатель комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, что первостепенная необходимость здесь состоит в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли в разговорах с другими мировыми лидерами и, в частности, с Путиным, президент нашу безопасность", - сказал он.

Напомним, Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Ссылаясь на свидетельства чиновников, знакомых с этим вопросом, установлено, что усилия Белого дома по ограничению доступа к разговорам президента Дональда Трампа с иностранными лидерами распространяются также на телефонные звонки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Известно, что сейчас система защиты звонков президента и других высокопоставленных лиц распространяется на ограничение числа лиц, которым предоставляется стенограмма или которые могут прослушать звонок.

Расследование содержания телефонных звонков президента Трампа началось после того, как сотрудник американской разведки пожаловался на то, что президент якобы допустил превышающие полномочия высказывая при разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. В жалобе говорилось, что Трамп просил повлиять на ренее закрытое расследование дела, фигурантом которого был Хантер Байден - сын Джо Байдена, нынешнего оппонента Трампа в президентской гонке.