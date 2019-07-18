В Конгрессе США заблокировали процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телеканала C-Span.

За блокировку инициативы проголосовали 332 конгрессмена, против - 95, один воздержался.

Трамп уже прокомментировал данное голосование. Он написал в своем Twitter, что не желал бы пережить подобное любому другому президенту.

"Импичмент вашего президента, который возглавлял величайший экономический бум в истории нашей страны, лучшие показатели работы, самое большое снижение налогов, восстановление вооруженных сил и многое другое, теперь закончился. Этого никогда не должно случиться с другим президентом Соединенных Штатов снова", - написал Трамп.

Импичмент Трампа инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию. Конгрессмен предлагал начать процедуру импичмента после того, как американский президент некорректно высказался в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.

Речь идет о высказываниях Трампа в Twitter, которые он допустил в воскресенье, 14 июля, в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии. Президент предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять США, "поехать обратно и помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Такие заявления Трампа были расценены многими как оскорбительные и расистские, поскольку, как написали американские СМИ, слова былы направлены на женщин-политиков в свое время приехавших в США из Сомали, или имеющих происхождение из Палестины, Латинской Америки.

Напомним, в июне 2019 спикер Палаты представителей США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси заявляла, что в Конгрессе остается на рассмотрении вопрос импичмента президента Дональда Трампа. Спикер добавила, что вопрос импичмента требует дополнительного обоснования.