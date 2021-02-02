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В Конгрессе США считают, что Путин должен понести ответственность за "бессовестную коррупцию"

Автор: Инна Собора

Республиканец Майкл Маккол и председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс сделали совместное заявление на фоне протестов в России. Они призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом пишет "Голос Америки".

Также конгрессмены призвали немедленно освободить тысячи несправедливо задержанных протестующих.

"Соединенные Штаты и трансатлантическое сообщество в целом солидарны с российским народом, который, несмотря на угрозу ареста и холода, продолжает требовать соблюдения основных прав человека и надлежащей правовой процедуры, а режим Путина должен понести ответственность за свою бессовестную коррупцию", - говорится в заявлении.

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что в Белом доме изучают возможные меры воздействия на РФ в связи с силовым подавлением протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против окружения президента России Владимира Путина.

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Новости Украины Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиНавальный