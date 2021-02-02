У Конгресі США вважають, що Путін повинен понести відповідальність за "безсовісну корупцію"

Республіканець Майкл Маккол і голова комітету у закордонних справах Палати представників Грегорі Мікс зробили спільну заяву на тлі протестів у Росії. Вони закликали звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише "Голос Америки".

Також конгресмени закликали негайно звільнити тисячі несправедливо затриманих протестувальників.

"Сполучені Штати і трансатлантичне співтовариство в цілому солідарні з російським народом, який, незважаючи на загрозу арешту і холоду, продовжує вимагати дотримання основних прав людини та належної правової процедури, а режим Путіна повинен понести відповідальність за свою безсовісну корупцію", - йдеться в заяві.

Раніше держсекретар США Блінкен заявив, що в Білому домі вивчають можливі заходи впливу на РФ у зв'язку з силовим придушенням протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, раніше Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального звернувся до президента США Джо Байдена з проханням ввести санкції проти оточення президента Росії Володимира Путіна.