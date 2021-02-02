ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Конгресі США вважають, що Путін повинен понести відповідальність за "безсовісну корупцію"

Автор: Инна Собора

Республіканець Майкл Маккол і голова комітету у закордонних справах Палати представників Грегорі Мікс зробили спільну заяву на тлі протестів у Росії. Вони закликали звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Популярні новини

Про це пише "Голос Америки".

Також конгресмени закликали негайно звільнити тисячі несправедливо затриманих протестувальників.

"Сполучені Штати і трансатлантичне співтовариство в цілому солідарні з російським народом, який, незважаючи на загрозу арешту і холоду, продовжує вимагати дотримання основних прав людини та належної правової процедури, а режим Путіна повинен понести відповідальність за свою безсовісну корупцію", - йдеться в заяві.

Раніше держсекретар США Блінкен заявив, що в Білому домі вивчають можливі заходи впливу на РФ у зв'язку з силовим придушенням протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, раніше Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального звернувся до президента США Джо Байдена з проханням ввести санкції проти оточення президента Росії Володимира Путіна.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиНавальный