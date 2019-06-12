В Конгрессе США рассказали о подготовке импичмента Трампа

В Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов остается на рассмотрении вопрос импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер Палаты представителей США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пелоси добавила, что вопрос импичмента требует дополнительного обоснования. Кроме того, спикер выступил против срочного начала процесса импичмента несмотря на призывы демократов и кандидатов в президенты США на следующих выборах в 2020 году.

Спикер отметила, что сомневается в эффективности процесса импичмента на нынешнем этапе в связи с отсутствием достаточных доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий.

"Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете ли вы больше информации?", - сказала Пелоси и добавила, что на нынешнем этапе процедура импичмента завершится обжалованием в судах.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии Соединенных Штатов Америки, которые контролируют Палату представителей Конгресса, не смогут добиться его импичмента. Глава США призвал демократов "возвращаться к работе".

Отметим, что спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и русскими во время выборов президента 2016 года. После этого Мюллер заявил об отставке с должности в Минюсте.