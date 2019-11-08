В Конгрессе США рассекретили еще два показания по импичменту Трампа

Палата представителей Конгресса США обнародовала стенограммы показаний Александра Виндмана (главный эксперт Совета национальной безопасности по Украине) и Фионы Хилл (бывший сотрудник Совета национальной безопасности) в рамках расследования импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что он был одним из тех, кто присутствовал при скандальном телефонного разговоре президента Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Виндман дал показания в Конгрессе в рамках расследования о импичменте Трампа. Как отмечается, Александер Виндман - первый свидетель, который непосредственно присутствовал в Овальном кабинете во время разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По источникам издания, Виндман планирует рассказать, что он сообщил о телефонном звонке Трампа с Зеленским главному юристу Совета нацбезопасности после прослушивания разговора из ситуационной комнаты Белого дома вместе с другими представителями национальной безопасности США.

бывший заместитель экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона Чарльз Купперман отказался давать показания перед Конгрессом в деле об импичменте президента США Дональда Трампа, несмотря на повестку.

РБК-Украина писало, что сотрудник Госдепа по Украине Филип Рикер дал показания в Конгрессе. Он сказал, что не знает о задержке военной помощи Украине.