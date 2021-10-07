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В Конгрессе США призвали Байдена срочно ввести санкции против "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена срочно ввести санкции против российского "Северного потока-2". По его словам, Россия использует газопровод как оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Маккола.

"Байден и канцлер Меркель обязались принять меры, если Россия попытается использовать энергетику как оружие. Однако оба закрывают глаза на намеренные усилия путинского режима с целью давления на Европу, чтобы она ускорила процесс сертификации российского газопровода", - подчеркнул он.

Как сказал республиканец, Россия манипулирует европейским рынком газа и приближает тяжелый энергетический кризис в Европе.

"Если администрация Байдена не сможет немедленно отменить отказ от критически важных санкций против Nord Stream 2 и остановить запуск газопровода, она подарит российскому президенту еще одно мощное оружие пагубного влияния, которое будет применено против Украины и других наших европейских партнеров", - добавил конгрессмен Маккол.

Напомним, летом Байден издал указ об отмене санкций против оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG.

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Северный поток-2Конгресс СШАДжозеф Байден