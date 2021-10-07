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В Конгресі США закликали Байдена терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Автор: Дмитро Левицький

Старший член Комітету з закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав президента Джо Байдена терміново ввести санкції проти російського "Північного потоку-2". За його словами, Росія використовує газопровід як зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Маккола.

"Байден і канцлер Меркель зобов’язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використати енергетику як зброю. Однак обидва закривають очі на навмисні зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, щоби вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу", - наголосив він.

Як сказав республіканець, Росія маніпулює європейським ринком газу та наближає важку енергетичну кризу в Європі.

"Якщо адміністрація Байдена не зможе негайно скасувати відмову від критично важливих санкцій проти Nord Stream 2 й зупинити запуск газопроводу, вона подарує російському президентові ще одну потужну зброю згубного впливу, яка буде застосована проти України та інших наших європейських партнерів", - додав конгресмен Маккол.

Нагадаємо, влітку Байден видав указ про скасування санкцій проти оператора "Північного потоку-2" компанії Nord Stream 2 AG.

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Північний потік-2Конгресс СШАДжозеф Байден