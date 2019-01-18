В Конгрессе США приняли резолюцию против снятия санкций с компаний Дерипаски

Фото: Конгресс США (educationusa.state.gov)

Резолюцию поддержали как демократы так и республиканцы нижней палаты Конгресса

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов в четверг, 17 января, приняла резолюцию с призывом к администрации президента Дональда Трампа сохранить действие санкций в отношении компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, большинство республиканцев присоединились к резолюции демократов, "заняв необычную позицию против президента Дональда Трампа" - "за" проголосовали 362 человека, "против" - 53.

Лидер фракции демократов Стени Хойер, который внес документ на рассмотрение палаты, заявил, что к снятию санкций остаются серьезные вопросы, напомнив о связях Дерипаски с президентом Владимиром Путиным и с бывшим главой штаба Трампа Полом Манафортом.

"Конгресс не одобряет действий, связанных со снятием санкций, введенных в отношении группы En+, UC Rusal и EuroSibEnergo", - говорится в резолюции.

В то же время, отмечается, что резолюция носит символический характер и не повлияет на процесс снятия санкций.

Напомним, ранее Сенат (верхняя палата Конгресса) Соединенных Штатов не смог принять резолюцию о сохранении санкций против компаний Дерипаски, поскольку за нее проголосовали 57 из необходимых 60 сенаторов.