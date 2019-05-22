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У Конгресі США запропонували виділити 280 млн доларів на стримування РФ

Новини » Політика    22.05.2019 - 14:53
У Конгресі США запропонували виділити 280 млн доларів на стримування РФ
Ілюстративне фото (УНІАН)

У палату представників Конгресу США внесено відповідний законопроект

В палату представників Конгресу США внесено законопроект про збільшення фінансування протидії РФ на 30 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст опублікованого 20 травня законопроекту про асигнування на реалізацію бюджету Держдепартаменту США.

Зокрема, Конгрес США запросив щонайменше 280 млн доларів на фінансування Фонду щодо протистояння російському впливу (Countering Russian Influence Fund) в наступному фінансовому році (з 1 жовтня 2019 року по 3 вересня 2020).

Автором білля виступила голова комітету палати представників з бюджетних асигнувань демократ Ніта Лоуі. Законопроект повинні схвалити палата представників і сенат і підписати президент США Дональд Трамп.

Додамо, 20 травня група законодавців закликали президента США Дональда Трампа реалізувати всеосяжну стратегію, мета якої-усунути загрозу безпеці, з якими стикаються США і їх союзники.

Так, майже 400 членів конгресу США (79 сенаторів із 100 і 303 члена Палати представників з 435), що представляють як Демократичної, так і Республіканської партії, підписали лист Трампу, в якому висловили свою стурбованість ситуацією в Сирії і закликали його посилити тиск на Росію та Іран у зв'язку з їх діяльністю в Сирії.

 

 

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