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В Конгрессе США предложили отложить развертывание сетей 5G возле аэропортов

Автор: Артур Родивилов

Члены комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США в понедельник призвали телекоммуникационных операторов отложить развертывание сетей связи 5G поблизости от аэропортов. Американское Федеральное авиационное управление (ФАУ) должно убедиться в безопасности такого шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Обращение властям подписали такие перевозчики как American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, UPS Airlines, Atlas Air, JetBlue Airways and FedEx Express и другие.

По их словам, развертывание подобной инфраструктуры может потенциально вывести из строя значительное количество широкофюзеляжных самолетов.

"Если наши основные хабы не будут допущены к полетам, подавляющее большинство пассажиров, путешествующих и отправляющих грузы, по сути, будут лишены полетов", - говорится в документе.

Авиакомпании попросили не располагать вышки для 5G на расстоянии примерно 2 миль (3,2 км) от взлетно-посадочных полос в "некоторых ключевых аэропортах".

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