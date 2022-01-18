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У Конгресі США запропонували відкласти розгортання мереж 5G біля аеропортів

Автор: Артур Родивилов

Члени Комітету з транспорту та інфраструктури Палати представників Конгресу США в понеділок закликали телекомунікаційних операторів відкласти розгортання мереж зв'язку 5G поблизу аеропортів. Американське Федеральне авіаційне управління (ФАУ) має переконатися в безпеці такого кроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Звернення владі підписали такі перевізники як American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, UPS Airlines, Atlas Air, JetBlue Airways and FedEx Express та інші.

За їх словами, розгортання подібної інфраструктури може потенційно вивести з ладу значну кількість широкофюзеляжних літаків.

"Якщо наші основні хаби не будуть допущені до польотів, переважна більшість пасажирів, які подорожують і відправляють вантажі, по суті, будуть позбавлені польотів", - йдеться в документі.

Авіакомпанії попросили не розташовувати вежі для 5G на відстані приблизно 2 миль (3,2 км) від злітно-посадкових смуг в "деяких ключових аеропортах".

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