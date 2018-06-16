В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине на 70 млн долларов в 2019

Для вступления в силу законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, Сенатом и подписаны президентом США

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 года смету помощи, которая предоставляется Украине через программы Государственного департамента и Пентагона на 70 млн долларов. Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

"Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", где средства, которые предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в том числе летального оружия оборонительного характера, определены в объеме 250 млн долларов", - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что эта сумма на 50 млн долларов превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденные в Консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.

Кроме того, в представленном в указанном комитете проекте "Закона об ассигнованиях Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год" смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств определена в сумме 441 млн долларов, что на 20 млн превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

"Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн долларов, что на 70 млн больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года", - подытожили в посольстве.

Отмечается, что для вступления в силу указанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.

Напомним, 24 мая Палата представителей Конгресса США приняла проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны" с разрешением на выделение Украине на помощь в сфере безопасности 250 млн долларов.