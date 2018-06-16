У Конгресі США пропонують збільшити допомогу Україні на 70 млн доларів у 2019

Для набуття чинності законопроекти мають бути схвалені повним складом Палати представників, Сенатом та підписані президентом США

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує збільшити у бюджеті 2019 року кошторис допомоги, яка надається Україні через програми Державного департаменту і Пентагону на 70 млн доларів. Про це повідомило посольство України в США у Facebook.

"Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив власний проект "Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік", де кошти, які пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, у тому числі летальної зброї оборонного характеру, визначені в обсязі 250 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначають, що ця сума на 50 млн доларів перевищує асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджені у Консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік.

Крім того, у представленому у зазначеному комітеті проекті "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік" кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства США та причетних агентств визначено у сумі 441 млн доларів, що на понад 20 млн перевищує відповідні асигнування 2018 року.

"Таким чином, сукупний обсяг коштів, які можуть бути виділені для підтримки України у 2019 бюджетному році, становить 691 млн доларів, що на понад 70 млн більше, ніж передбачено асигнуваннями поточного року", - підсумували в посольстві.

Зазначається, що для набуття чинності зазначені законопроекти мають бути схвалені повним складом Палати представників, підтримані Сенатом та підписані президентом США.

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує збільшити у бюджеті 2019 року кошторис допомоги,... Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, 24 травня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила проект закону про "Бюджет США на 2019 р. на потреби національної оборони" із дозволом на виділення Україні на безпекову допомогу 250 млн доларів.