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Зеленский о строительстве "Северного потока-2": четвертый мощный удар по Украине

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 12:57
Зеленский о строительстве "Северного потока-2": четвертый мощный удар по Украине Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский назвал строительство "Северного потока-2" четвертым мощным ударом по Украине. По словам президента, если бы Украина, США и Евросоюз не поднимали вопрос строительства, то этот газопровод был бы давно уже достроен.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга с участием главы Европейского совета Шарля Мишеля в Киеве.

"Украина вместе с ЕС и США многое сделали. Если бы мы не поднимала этого вопроса поток был бы достроен. Если поток будет достроен, это будет еще один мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может даже четвертый. Потому что кроме этого есть очень сильное информационное воздействие в СМИ с российской стороны, а также внутри нашей страны", - заявил президент.

Ранее РБК-Украина писало, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае.

Также сообщалось, что Германия изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз фактически "финансирует тирана", не блокируя "Северный поток-2".

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