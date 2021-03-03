Зеленский о строительстве "Северного потока-2": четвертый мощный удар по Украине

Президент Владимир Зеленский назвал строительство "Северного потока-2" четвертым мощным ударом по Украине. По словам президента, если бы Украина, США и Евросоюз не поднимали вопрос строительства, то этот газопровод был бы давно уже достроен.

"Украина вместе с ЕС и США многое сделали. Если бы мы не поднимала этого вопроса поток был бы достроен. Если поток будет достроен, это будет еще один мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может даже четвертый. Потому что кроме этого есть очень сильное информационное воздействие в СМИ с российской стороны, а также внутри нашей страны", - заявил президент.