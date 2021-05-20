У Конгресі США підтвердили припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG
Сенатор США Боб Менендес підтвердив, що Вашингтон призупинив санкції проти Nord Stream 2 AG. Раніше про плани США відмовитися від санкцій повідомляли американські ЗМІ.
Менендес виступив проти рішення Білого дому.
"Посилаючись на інтереси національної безпеки, адміністрація Байдена оголосила, що призупинить обов'язкові санкції проти компанії Nord Stream 2 AG", - йдеться в його заяві.
Зазначимо, вчора, 18 травня, портал Axios писав, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.
Пізніше представник Держдепартаменту Джаліна Портер заявила, що США як і раніше мають намір використовувати всі доступні інструменти, щоб не дозволити добудувати "Північний потік-2".