ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Конгрессе США поддержали введение санкций против "Северного потока-2"

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 30 июля 2021 23:35
В Конгрессе США поддержали введение санкций против "Северного потока-2" Фото: конгрессмены проголосовали за разблокировку санкций против Северного потока-2 (nord-stream2.com/by Paul Langrock)
Автор: Артур Родивилов

Нижняя палата Конгресса США одобрила поправку, которая позволит вводить санкции против "Северного потока-2". Конгрессмены поддержали законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Bloomberg Government Джека Фитцпатриа в Twitter.

За принятие документа проголосовали 217 конгрессменов, против - 212. Законопроект среди прочего подразумевает введение меры, которая должна заблокировать право президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

В начале месяца эту поправку к законопроекту о зарубежных расходах федерального правительства утвердил комитет по ассигнованиям палаты представителей.

Ее автором стала конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур.

"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", - заявила она.

Чтобы запрет на отмену санкций против "Северного потока-2" был утвержден, законопроект должен одобрить Сенат, а затем - подписать президент.

Напомним, документ также подразумевает увеличение финансовой помощи Украине.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2 Санкции
NEWS
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета