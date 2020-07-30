В Конгрессе США не поддержали идею Трампа о переносе выборов

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп не хочет проводить выборы по почте

Представители Конгресса США не поддержали идею президента Дональда Трампа о переносе выборов на другую дату. Против выступили как представители Демократической, так и Республиканской партии.

Об этом сообщает Reuters.

Не поддержали идею Трампа многие республиканцы, среди которых лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл и глава Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти.

"Никогда в истории федеральных выборов мы не отменяли выборы, и мы должны идти вперед с нашими выборами", - сказал Маккарти.

Также отклонили идею переноса выборов в Демократической партии. В частности, глава комитета Палаты представителей по надзору за безопасностью выборов демократ Зои Лофгнер заявила, что перенос выборов возможен лишь после решения Конгресса.

"Ни при каких обстоятельствах мы не рассмотрим это, чтобы учесть неумелый и случайный ответ президента на пандемию коронавируса или поверить в ложь и дезинформацию, которую он распространяет в отношении того, как американцы могут безопасно подавать свои бюллетени", - сообщила Лофгнер.

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в США предлагается больше использовать дистанционный метод голосования во время выборов. При этом Трамп выступил за перенос выборов на другую дату, чтобы у избирателей была возможность проголосовать физически на участках.

Отметим, по состоянию на 30 июля в США подтверждено почти 4,5 млн случаев коронавируса, из которых более 65 тысяч людей заболели лишь за прошлые сутки.

Сами президентские выборы назначены на 3 ноября. Главными кандидатами являются Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.

Ранее издание The Economist смоделировало возможный итог президентских выборов в США, в результате с вероятностью в 91% победу должен одержать Байден.