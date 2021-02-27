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В Конгрессе США одобрили пакет Байдена с мерами на 1,9 трлн долларов

Автор: РБК-Украина

Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом Джо Байденом пакет мер поддержки на 1,9 трлн долларов. Деньги выделят на стимулирование американской экономики в условиях пандемии.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что пакет предусматривает, что около 400 млрд долларов выделят на борьбу с пандемией, еще около 1 трлн - на помощь населению, остальное пойдет на стимулирование экономики.

При этом предложение Байдена поднять минимальную оплату труда до 15 долларов в час не вошло в программу. Ожидается, что в Сенате пакет Байдена могут принять по упрощенной процедуре.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Сенате пакет Байдена потенциально может столкнуться с проблемами, поскольку там места распределены почти 50 на 50 между демократами и республиканцами. Для принятия большинства законов требуется порог в 60 голосов.

До этого стало известно, что экономика США в 2020 года в связи с пандемией COVID упала на 3,5%, что является худшим показателем со времен окончания Второй мировой войны.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байденпандемия
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