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В Конгрессе призвали вернуть дипломатов США в Украину

Фото: здание посольства США в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В американском Конгрессе призывают возобновить дипломатическую работу США в Украине. С таким заявлением выступила конгресвумен украинского происхождения Виктория Спартц (Республиканская партия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Многие страны фактически возвращают дипломатическую работу в Киев. Меньшее, что мы можем сделать, - на самом деле перевести ее, может быть, во Львов. В любой работе - будь то политическая или дипломатическая работа - вы рискуете. Вам нужно быть умным. А если ты не на месте, очень сложно выполнять свою работу", - отметила она.

По ее словам, возвращение американских дипломатов пошлет сильный сигнал украинскому народу. Она также призвала президента Джо Байдена посетить Украину.

"Я думаю, что мы можем это сделать. Мы сильные люди, мы сильная страна. Мы определенно можем организовать приезд наших людей сюда и посетить Украину", - добавила она.

Напомним, на сегодня ожидается визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

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